Ex Whirlpool Napoli, dall'8 aprile il via all'abbattimento della vecchia fabbrica

“Il prossimo 8 aprile si aprirà il cantiere per dare il via all’abbattimento del sito ex Whirlpool a Napoli”. Ad annunciarlo è Felice Granisso, ceo della newco Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek), l'azienda che si occuperà della reindustrializzazione del complesso situato nella zona orientale di Napoli, a conclusione del tavolo convocato a Roma presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

“L’azienda è molto soddisfatta per l’esito dell’incontro presso il Ministero e accoglie positivamente il sostegno del governo, delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali al piano di ristrutturazione ex Whirlpool. Nei prossimi giorni convocheremo le parti sindacali per aggiornarle sul piano industriale. Il mese prossimo, l’8 aprile, daremo il via al cantiere in cui sorgerà Italian Green Factory”, conclude Granisso.