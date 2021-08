Whirlpool, per i dipendenti sarà ferragosto di protesta in fabbrica

I lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool Napoli si riuniranno in un presidio comunitario per trascorrere insieme in fabbrica la domenica di Ferragosto. Il 15 a partire dalle 10 hanno organizzato un Aperitivo di Resistenza, per dimostrare che la dignità, il rispetto, il diritto al lavoro non possono andare in vacanza. Sono gli stessi dipendenti della multinazionale a renderlo noto.

La protesta è per la vertenza che riguarda lo stabilimento di via Argine chiuso dalla multinazionale.