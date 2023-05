Sanitari in strada all'Arenella, la denuncia: "Che incivili"

Sanitari in strada all'Arenella, in via Gabriele Jannelli. E' quanto denuncia sui social il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la segnalazione di un cittadino della zona, condividendo la foto.

"Con i consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti, abbiamo segnalato ad Asia", rende noto il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.