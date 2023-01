Chiude noto ristorante etnico nel cuore di Napoli: "Grazie della vostra fedeltà"

Chiude un noto ristorante etnico in via Monteoliveto . Si tratta di Waikiki Pokè Napoli. Da qualche giorno il locale è in fase di dismissione e i gestori hanno confermato su Instagram la decisione.

"Hello Waikikers. Ci dispiace comunicarvi che la nostra lo punto di Via Monteoliveto è stato chiuso. Vogliamo però ringraziarvi uno ad uno di essere stati con noi e della vostra fedeltà".