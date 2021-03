Voucher di 500 euro della Regione per connettersi alla rete: come ottenerlo

Il Piano Voucher per la connettività in banda ultralarga mette a disposizione, per la Campania, 37.259.188 euro per il sostegno all’attivazione connessioni da rete fissa e all’acquisto di un personal computer o tablet

Il Piano Voucher per la connettività in banda ultralarga mette a disposizione, per la Campania, 37.259.188 euro per il sostegno all’attivazione connessioni da rete fissa e all’acquisto di un personal computer o tablet. In questa prima fase gli sconti sono riservati alle famiglie con reddito ISEE fino a 20mila euro.

In cosa consiste il voucher

Il voucher consiste in uno sconto, fino a 500 euro, sul canone di abbonamento a servizi di connettività internet a banda ultralarga, in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa, e nella fornitura di un personal computer o tablet.

Come ottenerlo

Per accedere al voucher i cittadini possono rivolgersi direttamente a uno degli operatori accreditati presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco di Infratel Italia S.p.a. che gestisce la misura agevolativa.