Voragine al Vomero, il punto sui lavori: quanto dureranno e quando sarà ricostruito il manto stradale

Proseguono gli interventi sulla grossa voragine in via Morghen al Vomero. Attualmente sono in corso i lavori di Enel per realizzare un bybass. Dalla prossima settimana dovrebbero, poi, iniziare quelli ad opera di Abc Napoli per il riempimento della voragine e la ricostruzione del manto stradale.

A parlarne e a fare una stima dei tempi tecnici necessari, è stato l'ingegner Giuseppe Avati, responsabile rete acquedotto Abc, al Tgr Rai Campania: "Con i lavori di riparazione della voragine contiamo di partire la settimana prossima. Adesso sono in corso i lavori di Enel per fare questo bypass e liberare la voragine dai cavi in tensione. Completati questi interventi, noi inizieremo con i lavori propedeutici, per poi effettuare il riempimento della voragine e ricostruire il solido stradale. Come tempi contiamo di impiegarci circa tre settimane".