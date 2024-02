Voragini al Vomero: in via Kerbaker si apre un 'buco' nell'asfalto

Torna la paura tra gli abitanti del quartiere collinare, dopo che in via Kerbaker si è aperto un vistoso "buco".

"Non è una voragine", tengono a precisare dalla Municipalità 5, ma un dissesto: non si tratta dunque di un fenomeno simile a quello di via Morghen, quando si è aperta un'enorme voragine che ha ingoiato due auto, una con dentro due giovani che stavano parcheggiando al rientro da una serata con amici. "Nessuna necessità di chiudere la strada", dice la Presidente Clementina Cozzolino.

Il "buco" è però stato sufficiente a far scattare l'allarme e, soprattutto, a seminare il panico nella via, molto trafficata e a elevata densità abitativa.

Al momento non risultano danni o problemi alla statica degli edifici della strada, dove stamane c'è stata una verifica di ABC: "il problema non è stato causato da problemi idrici o fognari", tiene a precisare l'azienda. Verosimilmente, l'origine del dissesto potrebbe essere ricondotta a lavori di scavo per la posa di cavi.