Voragini al Vomero: mentre si lavora per il ritorno alla normalità cresce l'allarme tra gli abitanti

Sta piano piano tornando alla normalità il Vomero, dopo l'emergenza generata dalla voragine che poco prima dell'alba del 21 febbraio si è aperta davanti al civico n. 63 di via Morghen. Regolari le attività scolastiche. Aperti gli esercizi commerciali.

Dopo i danni alla verticale dell'edificio di via Solimena, la voragine a via Morghen e la cascata di fango a via Kerbaker, però cresce l'allarme tra gli abitanti: decine e decine le telefonate che stanno arrivando in queste ore agli uffici della Municipalità 5. Dalla presidente Clementina Cozzolino l'invito a mantenere la calma e a chiamare le linee di emergenza solo in caso di effettiva necessità, con la precisazione che saranno monitorate tutte le situazioni classificate a rischio.