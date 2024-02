Crollo al Vomero: i Vigili del fuoco rimuovono dalla voragine le auto, un albero e un palo della luce

Proseguono al Vomero gli interventi di messa in sicurezza nell'area interessata dal grosso cedimento del manto stradale avvenuto alle 5 del mattino in via Morghen. Si lavora alacremente anche per ripristinare il prima possibile l'erogazione idrica nella zona compresa tra piazza Vanvitelli e San Martino.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a sezionare e rimuovere un albero pericolante e a rimuovere dalla voragine, oltre alle due auto coinvolte, un albero sprofondato e un palo dell'illuminazione pubblica. Liberata l'area, i tecnici di Abc Napoli stanno procedendo alla realizzazione di un bypass fognario, a scopo precauzionale, in corrispondenza del tratto interessato dal cedimento. Allo stesso tempo continuano le attività sulle condotte idriche danneggiate. La riapertura dell’acqua avverrà in modo graduale e nella notte si prevede l’aumento del flusso fino al ripristino della normalità.

In corrispondenza del civico 25 di via Bernini, è stato predisposto un primo punto di erogazione d'acqua, di emergenza, a disposizione dei residenti in zona.

Nel pomeriggio si è riunito, inoltre, il Centro coordinamento e supporto, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per il monitoraggio degli interventi in corso. Con un'apposita ordinanza comunale sono state disposte le verifiche sugli edifici sgomberati in via Morghen e via Solimena.

Luca e Giulio inghiottiti dalla voragine. I genitori: "Sono vivi per miracolo" | VIDEO

Alessandro e Riccardo: i due militari dell'Esercito che per primi hanno soccorso i giovani inghiottiti dalla voragine

Viabilità e mezzi pubblici

Per quanto riguarda la viabilità nella zona del cedimento, via Morghen è chiusa all'altezza di via Bonito. Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen, via Cimarosa e via Michetti. Le auto che provengono da San Martino scendono per via Michetti, via Cimarosa, via Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa sono a doppio senso. Via Bonito doppio senso per residenti aperta a monte.

Voragine in via Morghen, il video del salvataggio

Il dirigente del Servizio strade, viabilità e traffico del Comune di Napoli ha firmato l'ordinanza che istituisce un dispositivo di traffico temporaneo nella zona fino a cessate esigenze. L'ordinanza, nel dettaglio, prevede:

1) divieto di immissione da via Giuseppe Bonito in via Raffaele Morghen, con accesso in via G. Bonito da via Tito Angelini riservato ai soli residenti, mezzi di soccorso ed emergenza;

2) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Giuseppe Bonito sul lato sinistro della carreggiata, in direzione via Morghen;

3) in via Giuseppe Bonito, solo per residenti, mezzi di soccorso ed emergenza, il doppio senso di circolazione temporaneo con accesso e uscita da via Tito Angelini;

4) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro (in direzione via Raffaele Morghen) in via Francesco Paolo Michetti (tratto compreso tra via Domenico Cimarosa e via Raffaele Morghen);

5) doppio senso di marcia in via Francesco Paolo Michetti e in via Domenico Cimarosa, fino a via Giuseppe Donizetti;

6) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro di via Domenico Cimarosa, in direzione via Francesco Paolo Michetti, nel tratto compreso tra via Giuseppe Donizetti e via F. P. Michetti.

Temporaneamente sospesa, invece, la linea bus V1, come reso noto da Anm.

L'assessore Cosenza: "Presto per dire quando riapriremo la strada"

Sorrentino (vicepresidente Consiglio Comunale Napoli): "Chiesta relazione aggiornata sullo stato di manutenzione delle strade e dei sottoservizi"

"Sono davvero preoccupanti, oltre che impressionanti, le immagini della tragedia sfiorata in via Morghen. La seconda in poche settimane: il 16 gennaio, infatti, si era aperta una voragine in via Manzoni. Per questo ho immediatamente chiesto, alla presidente della Municipalità e all'assessore competente, una relazione aggiornata sullo stato di manutenzione delle strade e dei sottoservizi, in particolare delle infrastrutture di adduzione e distribuzione idrica e di quelle fognarie di tutta l'area, e che siano adottate tutte le misure necessarie alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle opere pubbliche e private. Quando avvengono episodi così gravi, che mettono a rischio l'incolumità pubblica e lasciano senz'acqua interi comprensori abitativi con centinaia di famiglie, mettendo a rischio anche il valore di mercato delle loro case, bisogna interrogarsi sulle cause e soprattutto adoperarsi per scongiurare situazioni analoghe in futuro. Fino ad ora, come ben scrive qualche cronista napoletano, una parte della politica cittadina si é eccessivamente concentrata a denunciare, come se fosse un male assoluto, il proliferare di attività commerciali, gazebo, sedie e tavolini, dimenticando che é la sicurezza e la tutela dell'incolumità dei cittadini la fondamentale priorità della città e di chi la abita". E' quanto spiega in una nota la vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli Flavia Sorrentino.

Voragine al Vomero: perchè Napoli sprofonda