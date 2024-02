Nuovi disagi per una voragine, dopo quelli particolarmente gravi - per fortuna senza problemi per l'incolumità dei cittadini - verificatisi al Vomero nei giorni scorsi, dove è sprofondato un tratto di strada in via Morghen.

Questa volta il dissesto si è verificato in provincia, per la precisione a Pozzuoli, lungo la strada statale 7 quater "Domitiana".

La strada è stata ieri provvisoriamente interdetta al transito per quanto riguarda la rampa d'innesto all'altezza del chilometro 50,750, in corrispondenza dello svincolo "Protezione Civile", in direzione Sud.

Il commento di Borrelli e Secone

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, sottolinea insieme a Davide Secone (consigliere comunale di Europa Verde a Quarto) quanto sia “necessario attuare una mappatura delle strade a scorrimento veloce della nostra Regione, soprattutto dopo i fenomeni di bradisismo degli ultimi mesi”.

“Non è la prima volta che accadono episodi simili e bisogna garantire la sicurezza dei cittadini ad ogni costo. Solo il caso ha voluto che nessuno vanisse coinvolto da questo crollo improvviso. È necessario - proseguono i due - evitare che accada di nuovo, analizzando attentamente tutte le infrastrutture e programmando saggiamente gli interventi di manutenzione. Una chiusura per lungo tempo dell’Asse Mediano provocherebbe notevoli disagi soprattutto in vista dei lavori di adeguamento che interesseranno via Campana”.