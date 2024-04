Napoli, nuovo collegamento con la Francia: il volo Volotea

Buone notizie per i viaggiatori partenopei. Si inaugura oggi, giovedì 11 aprile, il collegamento di Volotea alla volta di Lione: raggiungere la città francese da Capodichino sarà quindi ancora più facile con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.

“Con la primavera entrata ufficialmente nel vivo è il momento giusto per pianificare il prossimo weekend fuoriporta e Lione è la meta perfetta - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - Inoltre, tutti i turisti francesi potranno viaggiare facilmente verso Napoli, culla della tradizione partenopea, tra buon cibo, arte e mare. Siamo molto soddisfatti della nostra offerta in Campania: oltre alle 3 importanti novità previste a Napoli, cioè Atene, Lione e Spalato, a luglio saremo pronti a decollare dallo scalo di Salerno, permettendo così a un numero sempre maggiore di turisti italiani e non di scoprire le bellezze di questo territorio”.

Lione si aggiunge quindi alle rotte per Bordeaux, Lourdes e Nantes, e nei prossimi mesi partirà dallo scalo campano anche il collegamento verso Spalato in Croazia.

Salgono a 22 le destinazioni offerte dalla compagnia aerea low-cost quindi: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene - Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Bordeaux, Lione - Novità 2024, Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato - Novità 2024).