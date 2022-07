Inquinamento atmosferico a Volla, da inizio anno registrato numero di sforamenti Pm10 maggiore rispetto al limite

Si è svolto nei giorni scorsi presso il municipio di Volla un incontro tra il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino, il sindaco Giuliano Di Costanzo, il vice sindaco Ettore Nardi ed alcuni consiglieri comunali per discutere sulle problematiche ambientali del comune e in particolare dell’inquinamento atmosferico nella cittadina vesuviana, in cui, dall’inizio dell’anno, è stato registrato un numero di sforamenti di Pm10 maggiore rispetto al limite imposto dalla legge di 35 eccessi.

Tali sforamenti sono stati monitorati dalla centralina fissa dell’agenzia posizionata nel Comune ed i cui dati sono accessibili attraverso il portale istituzionale. Tante le domande e le richieste da parte dei presenti a cui hanno dato risposta il direttore ed i dirigenti tecnici dell’ Arpac, con l’intervento anche del direttore del dipartimento provinciale di Napoli Dario Mirella.

L’incontro - si legge in una nota di Arpa Campania - ha rappresentato un utile momento di confronto tra enti, consolidando un rapporto di collaborazione e dialogo in cui il monitoraggio dei dati da parte dell’Arpac costituisce il presupposto fondamentale per l’attuazione delle politiche ambientali locali.

"Tra le prossime iniziative previste, l’installazione di una centralina mobile di rilevazione dell’inquinamento dell’aria, le cui misure - ha ricordato il dg Sorvino - servono ad integrare i dati raccolti dalla rete fissa di monitoraggio, che comunque assicura misurazioni capillari ed in linea con quanto richiesto dalla normativa. Nell’ambito di un’area come quella di Volla - contrassegnata da significative criticità sul fronte delle polveri sottili - per contrastare il fenomeno occorrono misure su una scala sovra locale, tenendo conto che le concentrazioni di inquinanti dipendono non solo dalle emissioni ma anche dalla conformazione geomorfologica del territorio e dai fattori meteo climatici che possono influire sul ristagno o sulla dispersione degli inquinanti".