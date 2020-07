Alitalia, raddoppiano le frequenze dei voli sulla tratta Napoli-Milano

Da sabato 1° agosto, Alitalia raddoppierà il numero delle frequenze sulla rotta Napoli-Milano che la Compagnia ha ripreso a operare all’inizio di luglio. Sempre da sabato, questa tratta, effettuata fino ad oggi su Milano Malpensa, verrà operata sullo scalo di Milano Linate.

I servizi aerei fra l’aeroporto di Napoli e Milano Linate passeranno da due a quattro al giorno, con l’aggiunta di un volo in partenza da Capodichino alle ore 19:40 e un altro previsto alle 17:40 da Linate. Gli altri voli su questa rotta decolleranno alle ore 10:20 (da Napoli) e alle ore 8:20 (da Milano).

Il collegamento Napoli-Milano si aggiunge al servizio quotidiano Napoli-Roma che è rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell’Italia per la pandemia da Covid-19. Da Napoli, il volo per Fiumicino parte alle ore 6:55, mentre il ritorno da Roma è previsto per le 21:45.

In ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile. Tutti i passeggeri sono poi tenuti a consegnare prima dell’imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19. Inoltre i passeggeri devono munirsi di mascherine protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo, tenendo conto di portarne con sé un numero adeguato alla durata del volo, dato che è necessario sostituire la mascherina con una nuova ogni 4 ore di volo.