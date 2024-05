Napoli-Istanbul, raddoppiati i voli: "I turisti orientali vogliono venire in città"

Raggiungere Istanbul da Napoli sarà più semplice ora che la Turkish Airlines, compagnia di bandiera turca, ha portato i voli settimanali da 10 a 18. L'investimento è stato presentato questa mattina, 3 maggio, nella Sala Giunta del Comune di Napoli. "Istanbul è una città fantastica - ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi - Ma questo potenziamento è importante anche perché la capitale turca rappresenta il principale scalo da e per i paesi orientali e arabi. Adesso, sarà più facile raggiungere Napoli, nell'ottica di un alzamento del livello qualitativo dei visitatori della nostra città".

Napoli, quindi, punta al turismo ricco, quello che proviene da Cina e Giappone, ma anche dall'Arabia Saudita e dagli Emirati. Una strada per affrancarsi dal turismo più povero che caratterizza i viaggiatori europei. Presente anche la dirigenza della compagnia aerea. “Con la capacità aggiuntiva di oltre 75mila posti sulla rotta per Napoli (per un totale che supera i 250mila) ci aspettiamo di portare almeno 25mila turisti in più. Pertanto, l'impatto diretto di questa capacità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro” ha dichiarato Harun Baştürk, Director of Sales of Turkish Airlines.