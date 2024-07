Aeroporto di Capodichino, voli tornati regolari dopo la crisi CrowdStrike

Il tilt informatico è rientrato ieri, ma nell'aeroporto di Capodichino a Napoli c'è stato un accumulo di voli cancellati che ha pesato per tutta la giornata. Oggi voli regolari ma con un coefficiente di 'riempimento' più alto, in quanto sono partiti parte dei passeggeri prenotati sui voli di ieri.

È terminata dunque la crisi verificatasi dalla mattinata di venerdì 19 luglio, quando l'aeroporto di Capodichino - ma il problema era di portata globale - è andato in tilt per un malfunzionamento dei sistemi Microsoft. Il software dell'azienda di sicurezza informatica CrowdStrike (l'ultimo aggiornamento di Falcon Sensor) aveva causato una quantità enorme di "blue screen" (per intenderci, quello che compare quando Windows per qualche ragione si blocca) in giro per il mondo, con i sistemi di gestione aeroportuale in crash.

Tantissimi i voli cancellati nel mondo, la stragrande maggioranza negli Usa.