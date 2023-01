SuperEnalotto, centrata una vincita da 82mila euro nel centro di Napoli

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 10 gennaio, con il jackpot che arriva a 347 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 12 gennaio.

È festa, però, per il fortunato giocatore che ha centrato un "5" da 82.554,05 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Napoli, presso il punto vendita Sisal Lotto Cerciello situato in via Santa Lucia 44.

La combinazione vincente è stata 21, 24, 31, 32, 56, 83, J 78, SS 40.