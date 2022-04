SuperEnalotto, jackpot sfiorato nel napoletano: centrato un 5

La provincia di Napoli si conferma protagonista al SuperEnalotto. Nel concorso del 9 aprile - come riporta Agipronews - è stato centrato un “5” del valore di 17.899,93 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Nazionale 256 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 186,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.