SuperEnalotto, poker di "5" in Campania: solo sfiorato il super jackpot

La Campania si scopre ancora protagonista al SuperEnalotto: nel concorso di sabato 27 agosto sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno.

Due le giocate vincenti registrate a Napoli: una nel tabacchi di via Nicolardi 1, l'altra nel tabacchi di corso Vittorio Emanuele.

Le altre giocate vincenti - riporta Agipronews - sono state convalidate nel tabacchi di via Roma 1 a Solofra, in provincia di Avellino, e nel bar di via IV Novembre 43 a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento.

Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 262,2 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno messi in palio nel prossimo concorso.