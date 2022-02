Il lotto premia Napoli e provincia: vincite da centinaia di migliaia d'euro

Il terno 21-46-71 sulla ruota di Napoli protagonista di ben 6 vincite da top ten nell'ultima estrazione. La più alta - come rende noto l'agenzia specializzata Agimeg - ha premiato Nola (NA) con 120mila euro per effetto della quaterna secca sulla ruota partenopea 14 21 46 71, premio seguito dai 68.750 euro vinti a Rende (CS) con il terno 21 46 71 ancora sulla ruota campana. Terzo gradino del podio per gli oltre 52 mila euro vinti a Monterenzio (BO) con una giocata sulla ruota di Firenze.



Il terno napoletano 21 46 71 protagonista anche su due schedine gemelle da 22.500 euro ciascuna giocate a Napoli e su altre due schedine da 11.250 euro ciascuna convalidate ancora nel capoluogo campano. Chiude la top ten delle vincite più alte di giornata il terno da 11.250 euro ottenuto a Torre del Greco (NA) mettendo in gioco quattro numeri (11 14 21 46) sulla ruota di Napoli.

La vincita più alta del 10eLotto ha invece premiato Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, con 30 mila euro, grazie ad un 'otto' su un'estrazione frequente, a fronte di una giocata di 4 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 677 milioni di euro.