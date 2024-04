Lotto, boom di vincite a Napoli e provincia: vinti quasi 100mila euro

Il Lotto premia la Campania e in particolare Napoli e la sua provincia. Nel concorso di giovedì 18 aprile, come riporta Agipronews, è stato realizzato un tris di vincite per quasi 100 mila euro.

L’importo più alto è stato conquistato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con quattro terni e una quaterna valsi 37.500 euro, stessa combinazione che ha permesso a un giocatore di Casoria, sempre in provincia di Napoli, di portarsi a casa 37.350 euro.

Chiude il quadro un terno da 22.500 euro realizzato a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 394 milioni di euro dall’inizio del 2024.