Lotto, quaterna da record sulla ruota di Napoli: vinti 124mila euro con una giocata da 2 euro

Festa grande a Pozzuoli grazie al gioco del Lotto. Nell'estrazione di giovedì 4 luglio, come riporta Agipronews, sono stati vinti 124.500 euro in seguito alla combinazione 11-22-33-72 sulla ruota di Napoli, con una giocata del valore di 2 euro. Da segnalare anche una vincita da 11mila euro a Somma Vesuviana.

Pioggia di vincite in provincia di Napoli anche al 10eLotto. Ad Afragola sono stati vinti 40mila euro grazie a un “9 Extra” in un'estrazione frequente. A Massa Lubrense vinti 22mila euro con un “8 Doppio Oro” in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 8mila euro a Monte di Procida e quattro vincite da 6.300 euro ciascuna a Torre del Greco.