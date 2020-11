Lotto, fine settimana da favola per Napoli e la Campania

Campania protagonista assoluta delle vincite più alte ottenute al Lotto nel concorso di sabato 28 novembre, ben sette tra le prime dieci. Il singolo premio più alto - rende noto l'agenzia Agimeg - ha baciato Napoli, grazie al terno 9-35-81 sulla ruota di casa, che ha pagato 135 mila euro. Secondo gradino del podio sempre per il capoluogo campano, con una vincita da 62.250 euro effetto di una quaterna sui numeri 9-19-26-81 ancora sulla ruota partenopea. In quinta posizione in Top ten per importo vinto, i 25 mila euro finiti a Telese Terme, in provincia di Benevento, grazie all'ambo secco 12-28 giocato sulla ruota di Napoli, vincita seguita dai 23.750 euro centrati a Casoria (NA) con il terno 9-19-26 ancora sulla ruota partenopea.

Seguono i 22.500 euro finiti a Pagani (SA) sul terno 26-77-80 della ruota Nazionale, vincita analoga ottenuta Volla (NA) con il terno 9-19-26 realizzato sulla ruota campana. La settima vincita in Top ten è invece rappresentata dai 14.250 euro vinti a Sant'Arpino, in provincia di Caserta, con il terno 9-19-35 giocato sulla ruota di Napoli. Il 10eLotto premia invece Firenze con una vincita da 50 mila euro grazie a un 'otto' ottenuto mettendo in gioco nove numeri. Secondo gradino del podio per i 30 mila euro vinti a Lecce, seguiti dai 20 mila euro vinti a Terricciola (PI) e Rometta (ME). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 3,85 miliardi di euro.