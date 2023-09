Lotto e 10eLotto, si festeggia a Napoli e in Campania: le vincite

Tripletta di vincite in Campania nelle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Per quanto riguarda il Lotto, è la provincia di Caserta a sorridere grazie ai 18.500 euro vinti a Carinola: terno sulla ruota di Napoli con i numeri 20, 40 e 70.

Al 10eLotto invece - come riferisce Agimeg - sono Napoli e Pompei a dividersi le vincite: 6.500 euro a Napoli città con tre numeri indovinati su tre in modalità frequente (7, 21, 46), 6.300 euro a Pompei grazie al 42, unico numero giocato e indovinato in modalità frequente.