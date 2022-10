VinciCasa, ritira il premio da mezzo milione: aveva pochissimi giorni di tempo

Sisal ha reso noto che la vincita da 500mila euro di VinciCasa realizzata giovedì 11 agosto presso il Punto di Vendita Sisal Avolio Antonio, situato in via Domenico Morelli 47 a Napoli, è stata ritirata.

Secondo il regolamento di gioco, la somma della vincita del Premio di prima categoria di VinciCasa verrà accreditata entro 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

Il gioco della famiglia Win for Life, l’unico nel mercato delle lotterie che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, aveva fatto discutere nei giorni scorsi perché il vincitore stava lasciando scadere il termine ultimo per la riscossione (che era il 10 ottobre).