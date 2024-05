La storia di Vincenzo: "La boxe mi ha salvato dalla strada sbagliata" |VIDEO

"Se sono qui lo devo alla mia famiglia e alla boxe. Sono le due cose che mi hanno salvato dalla strada sbagliata". Vincenzo Ferrara ha 37 anni e oggi è un maestro di boxe nella palestra Asd Leone Fazio di Mianella, un rione del quartiere Miano. C'è stato un momento nella sua che poteva, però, in cui le cose sarebbero potute andare diversamente. Nel 2004, a 17 anni, con un campionato italiano juniores di boxe vinto e una possibile carriera davanti, si è rotto una nocca: "E' stato un brutto colpo per me, non potevo più boxare. Il pugilato era tutto e fermarmi per mesi è stato difficile. Quell'infortunio mi ha allontanato dalla palestra, ho cominciato a frequentare cattive amicizie e ho avuto qualche problema con la giustizia. In questo quartiere dimenticato da tutti, anche dalle istituzioni, basta un attimo per ritrovarsi sulla strada sbagliata".

Vincenzo oggi ha cambiato vita e lavora in ospedale, ma la forza di rimettersi in sella l'ha ritrovata a casa e in palestra. Tra le persone che lo hanno aiutato c'è Rosario Colucci, colui che ha fondato l'Asd Boxe Leone Fazio, uno spazio aperto a disposizione dei ragazzi del quartiere: "Vincenzo era un buon pugile - racconta - era un po' legnoso, ma aveva un pugno forte. E' arrivato in nazionale, crescendo sarebbe migliorato molto. L'infortunio lo ha frenato e poi si è perso per strada, ha fatto scelte sbagliate. Sono riuscito a riportarlo in palestra attraverso la collaborazione tecnica, facendolo partecipare ai corsi". Da queste parti, la linea tra essere un campione ed essere un criminale è, spesso, sottile: "Viviamo in una zona dove non c'è molto - prosegue Rosario - Noi siamo un'oasi in mezzo al nulla, dove le persone affrontano situazioni difficili. A volte affrontiamo anche il fallimento. Ci sono ragazzi che potevano essere ottimi pugili e che, adesso, sono in carcere. La delusione è tanta, ma cerchiamo di imparare per non farlo succedere di nuovo".

E in questo intento l'azione di Vincenzo Ferrara diventa fondamentale: "Sapendo come ci si può perdere io riconosco gli sguardi di chi viene in palestra, posso capire se stanno frequentando cattive compagnie e perché lo fanno. Il mio obiettivo e quello del maestro Colucci è di prendere quanti più ragazzi dalla strada e dargli un posto. A quell'età è importante avere qualcuno che ti indirizza, che ti spieghi che oltre al quartiere c'è altro, che non bisogna lasciarsi andare".