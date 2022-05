"Notte dei licei classici" al Genovesi con Vincenzo De Lucia

La scuola è spazio da abitare e condividere e ieri sera molti licei classici della città lo hanno dimostrato. Un grandioso ritorno in presenza per dar luogo a manifestazioni che hanno visto protagonisti gli alunni con la regia dei loro insegnanti. E’ stato così per il Liceo statale Antonio Genovesi che nella splendida sede di Piazza del Gesù ha visto la presenza di tanti tra insegnanti, genitori, allievi. Una performance straordinaria che ha visto suonare, cantare, ballare e recitare numerosi ragazzi con pezzi classici e moderni in un connubio reso magico dalle emozioni.

Qualcuno ha portato a conclusione percorsi importanti, come la 5C del Liceo, che in un progetto di alternanza scuola lavoro dedicato al teatro, proposto dall’Associazione “31Salvatutti” con l’attore Vincenzo De Lucia, ha portato in scena finanche alcuni monologhi tratti da Filumena Marturano, dal testo “Ferite a morte” di Serena Dandini importante baluardo contro la violenza di genere.

“E’ un Liceo all’avanguardia” dice la Presidente dell’Associazione 31Salvatutti, “che lascia molto spazio ai ragazzi, offrendo loro la possibilità di crescere e di esprimersi. Lo hanno dimostrato questa sera. In particolare i ragazzi del corso di teatro si sono impegnati moltissimo e i risultati si sono visti tutti. Nella nostra battaglia per la prevenzione del disagio giovanile e contro l’abuso alcolico e da sostanze questi progetti che tirano fuori l’anima dei ragazzi, sono importantissimi e dimostrano che l’amore e l’impegno generano emozioni che è inutile ricercare in altro.”

“Il merito va anche certamente anche al maestro Vincenzo De Lucia, attore di indubbia bravura, che ha saputo prendere per mano questi ragazzi portandoli sul palco con maestria e smisurato amore, lasciando ciascuno libero di esprimersi ma offrendo i confini del sacro teatro napoletano” Alla manifestazione oltre al Preside Vittorio delle Donne, che ha incentivato l’iniziativa, ha partecipato la Vice Sindaca Maria Filippone che ha espresso parole commosse di encomio al coordinamento e ai protagonisti della serata.