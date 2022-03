Dalla De Filippi alla D’Urso, grande successo per Vincenzo De Lucia: “Napoli è fonte d’ispirazione continua”

Vincenzo De Lucia, ospite con le sue imitazioni in programmi tv come “Stasera tutto e possibile” e “Domenica In”, è reduce dallo spettacolo “La Signora della tv – Lo show” al Teatro Sannazaro di Napoli.

Noto per le imitazioni di Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Mara Venier, l’attore napoletano racconta di aver iniziato – quando era solo un ragazzino - con Maurizio Costanzo.

Nella lunga intervista rilasciata a NapoliToday, De Lucia ha parlato del suo spettacolo – che presto porterà in giro per l’Italia , dei suoi progetti futuri - lasciando “una porta aperta” anche al cinema e alla possibilità di avere un programma tutto suo – e dello splendido rapporto che ha con la “squadra” di Step, soprattutto con De Martino, Paolantoni e Biagio Izzo.

L’attore e imitatore – impegnato anche i progetti sociali – ha parlato anche del forte legame con Napoli: “Se non fossi nato a Napoli, probabilmente, avrei avuto un destino diverso. Sono completamente ed emotivamente coinvolto da questa città. In ogni momento della mia esistenza. Napoli è una fonte d’ispirazione continua, anche e soprattutto nella sua malinconia. Napoli è una strada che ho percorso, che percorro e che mi piacerebbe percorrere ancora per tanto tempo. D’altra parte, non ho mai pensato la mia vita lontano da questa città. Nonostante tutto”.

Nel video l'intervista integrale a Vincenzo De Lucia