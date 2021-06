De Luca: "Non somministreremo più Astrazeneca sotto i 60 anni. Neppure come seconda dose"

Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì ha fatto il punto della situazione sui contagi Covid in Campania, sulla campagna vaccinale e sulle ultime decisioni in merito ad AstraZeneca, oltre alle iniziative messe in campo per la ripartenza della nostra regione.

"Distrubuire i vaccini non richiede premi Nobel per essere portata a compimento. In italia la struttura commissariale è contradittorio ed è inadeguato. Non fa capo al ministero della Salute come in altre nazioni. Su Astrazeneca grandi contraddizioni. Lo sforzo organizzativo è stato fatto solo dalle Regioni. A Roma fissano gli obiettivi, ma chi fa o non fa è la singola Regione e le Asl. Oggi che dobbiamo fare su seconda dose rispetto a chi ha fatto Astrazeneca nella prima? Devo chiedere al ministero della Salute o ad un uomo dell'esercito? Attendiamo il Cts che non è competente per esprimersi sui vaccini. La competenza è dell'Aifa. Solo loro che devono dirci che fare su Astrazeneca. Prima si è detto che si poteva somministrare ad ogni età, oggi si ritorna sopra i 60 anni e così faremo. Non somministreremo più Astrazeneca sotto i 60 anni. La seconda dose di Astrazeneca sarà fatta solo agli over 60", spiega il Governatore.

Obiettivo immunità di gregge a rischio a Napoli

"Nella città di Napoli se vogliamo raggiungere obiettivo di somministrare entro luglio l'immunità di gregge dobbiamo dare almeno la prima dose al 70% degli over 12. Ora siamo al 54%. Serve sforzo superiore, bisogna vaccinare oltre 800mila cittadini. Invito soprattutto cittadini della fascia 30-59 anni a vaccinarsi. Napoli Covid free solo se altri riusciranno ad aderire alla campagna vaccinale. I centri allestiti dalla Campania sono molto apprezzati da tutti i cittadini. Dopo il 21 giugno saremo in zona bianca. Ieri livello più basso di positivi".