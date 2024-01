Vincenzo Capuano "difende" la pizza con l'ananas e provoca: "Meglio i menù completi a 10 euro?"

Continua a far parlare la scelta di Gino Sorbillo di mettere a menù una pizza con l'ananas. Sono tanti, infatti, i commenti - positivi e non - che arrivano all'indirizzo del noto pizzaiolo che nelle scorse ore ha presentato anche la pizza con un ketchup "made in Naples". In molti si dicono "indignati" per l'uso del frutto esotico su quello che è uno dei simboli della città partenopea nel mondo, ma c'è anche chi difende l'idea di Sorbillo.

Tra questi c'è Vincenzo Capuano che, in realtà, non difende tanto la "pizza con l'ananas", ma - appunto - l'idea che c'è dietro, cogliendo l'occasione per lanciare una provocazione. In un post comparso su Threads, Capuano scrive: "Vi spaventa di più la pizza con l'ananas o i menù completi a 10 euro con pizza, bibita, fritto, dolce e caffè?".

I menù a prezzi fissi vengono spesso additati per il presunto utilizzo di prodotti di scarsa qualità, ma vengono anche presi a "modello" per criticare quelle pizzerie che preferiscono non adottarli, dando ad ogni singola pizza in carta il valore di mercato ritenuto più idoneo. Capuano - anche lui spesso oggetto di critiche per i prezzi - sembra voler mettere l'accento sul fatto che le persone sempre pronte a criticare un'idea - seppur stravagante come quella di Sorbillo - sono poi le stesse che non si preoccupano minimamente della possibile scarsa qualità offerta nei menù "all inclusive".

Anche Capuano, ricordiamo, è stato aspramente attaccato nei mesi scorsi per un video pubblicato sui social. In occasione del Ferragosto il noto pizzaiolo decise di condire la pizza con l'anguria, altra frutta fresca e la panna montata.