Pizze gratis per il nuovo locale: bagno di folla per la "contemporanea" di Capuano

Grande festa a Pomigliano D'Arco per l'apertura del nuovo locale di Vincenzo Capuano. Il campione del mondo di pizza "contemporanea" ha inaugurato ieri sera il suo ristorante in via Mauro Leone con tanti amici e colleghi. Una doppia apertura in pochi giorni, per Capuano, che circa una settimana fa ha inaugurato anche la pizzeria di Nola.

Insomma, un momento d'oro come d'oro sono le forbici che lui mette in tavola per i suoi clienti. Capuano, figlio e nipote d'arte, è uno dei massimi esponenti della pizza "contemporanea" e proprio il taglio con le forbici gli permette di mostrare la straordinaria struttura del suo impasto nato da tanto studio.

Ritornando al locale, quello di Pomigliano - 150 posti tra interno ed esterno - rispetto alle altre pizzeria Capuano presenta tante novità: un doppio forno, un angolo bar, ma soprattutto un tavolo degustazione disponibile solo su prenotazione.

Capuano, accolto da un bagno di folla, ha dichiarato: "Sono felicissimo. L'affetto di queste persone mi riempie il cuore di gioia. Sono contento di poter condividere questa apertura con tanti amici. Sono orgoglioso di quello che sto facendo con i miei ragazzi e guardo con fiducia al futuro. Dietro il nostro lavoro ci sono tanti sacrifici, ma la passione ci spinge sempre a dare il massimo. Non ci sono parole per esprimere queste emozioni. L'unica cosa che so, come dico sempre, è che vivere di pizza è meraviglioso".