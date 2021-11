A 100 anni, terza dose per convincere gli scettici sul vaccino: "Il mio contributo contro il virus"

Cento anni, Vincenzo Buonocore ha chiesto di poter ricevere la terza dose del vaccino contro il Covid il prima possibile. L'Asl Napoli 3 si è recata così a casa del pensionato, a Meta di Sorrento, e gli ha fatto l'iniezione. "Questo - ha spiegato l'uomo - è il mio contributo per fermare il virus", e si è fatto fotografare mentre veniva vaccinato col booster Pfizer.

Buonocore ha compiuto da poco 100 anni. Non potendosi recare per motivi di salute in un hub faccinale, è entrato a far parte degli anziani e dei pazienti fragili che, in queste settimane, stanno ricevendo la terza dose a domicilio.

Giuseppe, suo figlio, ha voluto rendere pubblica la storia dell'anziano papà soprattutto per sensibilizzare gli scettici a vaccinarsi, che tra il Vesuviano e la Penisola sorrentina sono ancora molti. "Diciamo a tutti di vaccinarsi per fermare l'epidemia", ha sottolineato.

A raggiungere l'uomo nella sua abitazione è stata l'equipe dell'Asl, diretta dal responsabile Antonio Coppola. Giuseppe Buonocore li ha ringraziati - insieme al Comune di Meta - per la rapida organizzazione della vaccinazione di suo padre.