Gioca 3 euro e ne vince 100mila: la Dea bendata bacia il napoletano

Le ultime estrazioni del 10eLotto si sono rivelate particolarmente fortunate per la Campania dove è stata centrata la vincita più alta dei concorsi in questione. A Forio, comune situato nell'isola di Ischia, è stato realizzato un '9' da 100.000 euro, a fronte di una spesa di soli 3 euro.

La giocata è stata effettuata nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'. A San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, sono stati vinti 9.000 euro con un '3' realizzato nella modalità istantanea.

Campania "premiata" anche dal Lotto

Campania in festa nell’ultimo concorso del Lotto. Come riporta Agipronews, arriva da Sala Consilina, in provincia di Salerno, la vincita più alta della giornata di 50.596 euro, con sei ambi quattro terni e una quaterna, grazie alla combinazione 12-20-22-24-39 sulla ruota di Napoli; a Roccapiemonte, sempre in provincia di Salerno, sono stati vinti 23.750 euro, con tre ambi e un terno.

ANapoli si registrano due vincite da 22.500 euro e 13.325 euro. Chiudono i conti della regione i 14.250 euro vinti a Massa di Somma, in provincia di Napoli e i 14mila euro vinti a Salerno, con tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 596 milioni di euro in questo 2024.