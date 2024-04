Nuova luce per la bella esedra di Villa Floridiana: proseguono i lavori

Nuova luce per la bella esedra di Villa Floridiana su via Cimarosa, recentemente restaurata. E' quanto annuncia in un post sui social la pagina ufficiale del Museo nazionale della ceramica Duca di Martina.



Proseguono, nel parco vomerese, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che progressivamente stanno restituendo bellezza, decoro e nuovi servizi al museo e al suo giardino storico.



"Lavoriamo insieme per una Floridiana più bella e sicura per tutti!", si legge sulla pagina Facebook.