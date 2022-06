Napoli candida Villa Ebe per un bando mondiale

Il Comune ha scelto il sito di Pizzofalcone e il polifunzionale di Piscinola per partecipare a Reinventing cities, un bando globale per la valorizzazione di luoghi abbandonati

Una nuova vita per Villa Ebe e per il Centro polifunzionale di Piscinola. Il Napoli ha candidato questi due siti per il bando globale Reinventig cities che punta alla valorizzazione, in ottica energetica e climatica, di luoghi abbandonati e sottoutilizzati.

A promuovere la competizione è C40 Cities climate leadership group, un network di cento città influenzti impegnate a combattere il cambiamento climaico. La scelta del Comune di Napoli è ricaduta su due beni molti diversi tra loro. Villa Ebe a Pizzofalcone è un edificio storico, in stile neogotico, risalente al 1920. Sorge su Monte Echia ed è abbandonata da tempo, tanto da essere stata interessanta da un crollo nel maggio 2021. Grazie ai fondi del bando, l'Amministrazione vorrebbe trasformare il sito in un luogo suggestivo e accessibile attraverso una ristrutturazione a bassa emissione di carbonio.

Il Centro polifunzionale di Piscinola, invece, è stato un luogo ricco di attività e centro di aggregazione dal 1988. Mentre l'area Nord di Napoli ha visto un proliferare di attivismo, cultura e associazioni, di contro il Centro ha vissuto un lungo periodo di abbandono. L'idea è quello di renderlo un polo di educazione e arte, con la gestione sostenibile di laboratori, giardini condivisi, ambulatori, servizi di residenzae e ospitalitàassistita.

Reinventig Cities è un bando uin due fasi. Dopo le manifestazioni di interesse si passerà alle proposte finali e, infine, all'individuazione dei siti di proprietà pubblica su cui intervenire.