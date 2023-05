Capri: venduta la villa da sogno di Christian De Sica

250 metri quadri interni ed oltre 2mila esterni, spa, roof top, terrazza ultrapanoramica, piscina, ma soprattutto inconfondibile charme, dopo essere stata a lungo sul mercato (l'annuncio della messa in vendita risale ad aprile 2021) la villa di Christian De Sica a Capri è stata venduta dalla Lionard Luxury Real Estate, immobilare specializzata nella compravendita di immobili di lusso nelle zone più vip del pianeta, che la aveva in portafogli. Sul sito della Lionard la villa, infatti, compare adesso tra gli immobili venduti.

Raggiungibile facilmente dal porto sia a piedi, con una piacevole passeggiata di pochi minuti dalla famosa piazzetta, sia in auto da un secondo accesso, l'immobile apparteneva al noto attore dal 1996 ed è parte della dimora storica “I Quattro venti”, edificata per volere del pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder tra il 1900 e il 1903, in tipico stile architettonico caprese, che nel corso del tempo ha contribuito al mito di Capri e ha inspirato grandi artisti e scrittori di fama internazionale, che qui lavorarono alla stesura delle loro più grandi opere letterarie, tra cui D.H. Lawrence, Joseph Beuys e Cy Twombly.

Completamente ristrutturata di recente, con grande cura per i dettagli e la scelta di materiali di pregio, la villa si sviluppa su due piani, caratterizzati da alti soffitti e ampie vetrate che si aprono sul verde del giardino e oltre, verso il mare. 3 i terrazzi che consentono alla vista di abbracciare un panorama ineguagliabile.

Nulla trapela sul prezzo a cui si è chiusa la compravendita né si sa, al momento, chi sia il fortunato acquirente.