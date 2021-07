Bacoli, la villa comunale sarà intitolata a Falcone e Borsellino

Venerdì 16 Luglio 2021, alle ore 18.30, la parte cosiddetta "nuova" della Villa Comunale di Bacoli verrà intitolata a due straordinari eroi della storia italiana: i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, brutalmente assassinati dalla mafia. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio comunale, Mauro Cucco.

"Si tratta di due figure importanti, le cui vite sono sempre state intrecciate ed accomunate da uno stesso destino. Due personaggi di alta levatura, giuridica, morale e civica, che hanno pagato con la loro stessa vita il tentativo, mai vano, di ripristinare la Legalità. Una legalità che andrebbe sempre perseguita. Una legalità da cui non si può e non si deve prescindere mai", ha scritto Cucco sui social.

"Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - ha continuato - rappresentano due eroi del nostro Paese ed è bello che anche Bacoli abbia uno spazio pubblico intitolato a loro. Una iniziativa che parte da lontano, dal 2012, proposta dal consigliere Nello Savoia, che oggi come allora vide espressa la volontà unanime di tutto il Consiglio Comunale di Bacoli, compresa l'ultima approvazione risalente a cinque anni fa (la ricordo, ero seduto tra i banchi della maggioranza), e che, finalmente, venerdì prossimo, lo dico con orgoglio, troverà concreta intitolazione con l'apposizione della targa".

"Ma non basta. Per questo motivo, abbiamo deciso di affiancare alla targa un pannello descrittivo che racconta chi sono, cosa hanno fatto e cosa hanno rappresentato questi due formidabili magistrati. A futura memoria. Ho tenuto molto a questo. Un pannello informativo affinché le giovani generazioni che si ritroveranno a passeggiare o giocare lungo la Villa Comunale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, possano sapere, conoscere ed approfondire i motivi per cui un giorno, a Bacoli, si è deciso di intitolarla così", ha concluso il presidente dell'assise.