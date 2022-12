Vigilia di Natale al Porto di Baia, folla e divertimento. Il sindaco Josi: "Un fiume di entusiasmo" | VIDEO

A postarne il video è stato lo stesso sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Il brindisi della Vigilia al Porto di Bacoli è stato un successo.

"Tremila! - è il post social del sindaco bacolese - È stato un successo. Oltre 3000 persone hanno vissuto l’Aperitivo della Vigilia di Natale al Porto di Baia. Un fiume di entusiasmo, gioia, musica e divertimento. Per la prima volta la nostra piazza sul mare ha accolto una marea di giovani, prima del Cenone. All’ingresso della città, in un’area interamente liberata da auto e sosta selvaggia. Uno spazio pedonale, pieno di giovani. Un punto di riferimento per trascorrere qualche ora di sana movida natalizia. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile. Abbiamo dimostrato che è possibile raggiungere enormi risultati grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Un evento che ha unito la comunità. Un evento che ha sostenuto le attività commerciali, i bar, i ristoranti del porto. Bacoli vive. Bacoli canta. Bacoli balla. Tra passato e presente. Tra il Tempio di Venere ed il Tempio di Diana. Affacciati sul Parco Archeologico Sommerso. Tra l’Albero di Natale in mare ed il Castello Aragonese. La prima, è andata benissimo. Vogliamo diventi una tradizione. Quanta bellezza. Insieme, siamo meravigliosi. Un passo alla volta".