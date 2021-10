141 vigili con il contratto in scadenza a Napoli: "L'amministrazione trovi una soluzione"

"Un primo dossier a cui lavorare è la questione dei 141 vigili a tempo determinato, a cui in queste ore scade il contratto. Sono ragazzi volenterosi, competenti, hanno lavorato sempre per strada e ne abbiamo bisogno. So che il sindaco Manfredi conosce la questione ed è attento. Bisogna trovare una soluzione, anche perché siamo già sotto organico e i problemi sono tanti”. Così il Comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito, intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli", ha parlato della questione relativa all'imminente scadenza dei contratti di parte dell'organico della polizia locale partenopea.

Il Comandante Esposito ha parlato anche del nuovo assessore alla Polizia Municipale nominato dal sindaco Gaetano Manfredi, l'ex questore Antonio De Iesu: "Ho grande stima per il nuovo assessore De Iesu, che ho avuto il piacere di conoscere quando aveva altri compiti. Esperienza e competenza, siamo pronti a collaborare".