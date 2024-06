Quando un napoletano inventò la componente aerea dei Vigili del fuoco

La componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco costituisce una risorsa fondamentale, indispensabile nelle più complesse operazioni di soccorso, salvataggio e spegnimento incendi. Per capire l'importanza delle azioni di questo reparto altamente specializzato è sufficiente pensare al recente intervento che ha consentito di salvare due ragazzi dalla piena del fiume Brenta, appena una manciata di giorni fa, o, per restare sul nostro territorio, a quelli in corso nell'ambito della messa in sicurezza di edifici e persone nella zona flegrea.

"Da un'intuizione alla realizzazione di un sogno"

La componente aerea dei Vigili del fuoco - che oggi comprende gli arcinoti canadair impiegati nello spegnimento degli incendi, elicotteri con sofisticate dotazioni per il salvataggio e droni di ultimissima generazione - nasce per l'intuizione geniale di un vigile del fuoco napoletano (ufficiale e ingegnere): Domenico Andriello.

Andriello si trovava sul Lungomare di Napoli quando dall'incrociatore americano US Columbia si alzò in volo verticale un elicottero per atterrare - davanti ad una folla esterrefatta a via Caracciolo, Il vigile del fuoco napoletano comprese immediatamente le potenzialità di quel mezzo nelle operazioni di salvataggio, soccorso e spegnimento incendi. Per questo elaborò un progetto che portò avanti con quella tenacia e caparbietà che solo i napoletani sanno dimostrare.

L'occasione si presentà nel 1952, quando dagli Usa arrivarono 10 elicotteri da assemblare. Assieme al collega modenese Coppi, Andriello riuscì ad ottenere dalla Direzione generale dei servizi antincendi l'acquisto di 3 esemplari. Era l'inizio di un'avventura straordinaria: un velivolo venne consegnato ai Vigili del fuoco di Roma, uno a quelli di Modena e, chiaramente, uno a Napoli.

Dopo due anni di addestramento per i piloti, i mezzi entrarono in attività.

Da allora è una storia di coraggio, abnegazione, competenza e elevatissima professionalità che vede gli angeli coi caschi rossi salvare vite, spesso mettendo in gioco la propria.

La manifestazione

Per ricordare la loro storia e celebrare gli eroi, caduti nel corso delle missioni di salvataggio e soccorso, e guardare al futuro con il coraggio di sempre, i Vigili del fuoco della Campania si incontreranno questo giovedì, 20 giugno, alle ore 10.30, nella base da cui partono i velivoli per le operazioni sul nostro territorio, a Pontecagnano Faiano. Qui si terrà un evento articolato, con la partecipazione delle massime autorità regionali, provinciali e cittadine, e dei vertici politici, amministrativi e tecnici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile tra cui il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco; il capo Dipartimento Vigili del fuoco prefetto Renato Franceschelli; il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio.

In programma interventi del direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania Emanuele Franculli; del direttore centrale dei Vigili del fuoco per l’emergenza e soccorso tecnico Marco Ghimenti; del dirigente dell’Ufficio coordinamento soccorso aereo e soccorso aeroportuale Franco Feliziani; del dirigente dell’Area soccorso areo della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Campania Raffaele Coppola; del responsabile dell’Ufficio memoria storica della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Campania Michele La Veglia; dell'arcivescovo metropolita di Salerno Andrea Bellandi e dell'assessore regionale alla Legalità, già capo Dipartimento dei Vigili del fuoco prefetto Mario Morcone.

Nel corso dell'evento sarà presentato il volume “Il Volo dei Draghi. La Componente Aerea dei Vigili del Fuoco in un racconto per immagini” del fotografo Massimo Sestini, e sarà possibile visitare una mostra sulla storia del reparto Volo oltre ad un'esposizione delle attrezzature delle diverse specializzazioni - elicotteristi, elisoccorritori ed elisommozzatori - e di alcuni elicotteri tra cui un prezioso apparecchio storico restaurato e l'ultimo modello, assai sofisticato, assieme ai droni del Sapr - soccorso aereo con pilotaggio da remoto.