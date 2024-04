Fiamme blu sul castello di manovra dei Vigili del Fuoco di Afragola

Erano le 20.00 in punto quando il "castello di manovra" del distaccamento Vvf di Afragola è stato avvolto di luce blu per iniziativa del Comando di Napoli, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

"Come operatori del soccorso - spiega una nota - i vigili del fuoco si trovano ad affrontare questa problematica nell'ambito delle operazioni di "Ricerca Persone". Chi è affetto da autismo, infatti, può smarrirsi e ci sono più possibilità di trovarlo quando la cittadinanza è bene informata e consapevole dei comportamenti che rientrano nello spettro. Con la nostra iniziativa vogliamo dire che siamo vicini alle persone con autismo e alle loro famiglie e che siamo al lavoro anche per costruire una società sempre più sensibile e inclusiva".