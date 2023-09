San Gregorio Armeno: bloccata l’apertura di Scaturchio: "Si devono vendere solo presepi e no sfogliatelle"

Dopo la delibera del Comune di Napoli a luglio sul blocco delle licenze e del vincolo per la strada dei presepi, è stata fermata l’apertura del bar pasticceria Scaturchio a San Gregorio Armeno. Di seguito le parole di Vincenzo Capuano, il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno:

“Abbiamo avuto la prima conferma per ciò che concerne l’attuazione del provvedimento da parte del Comune di Napoli per tutelare l’arte presepiale napoletana a San Gregorio Armeno – dichiara -. Finalmente a San Gregorio si possono vendere solo pastori e presepi, e non sfogliatelle e caffè dove si può fare in tutta la città!

Questo è un risultato importantissimo per l’artigianato napoletano, che sempre di più nella nostra città sta perdendo territorio e futuro. Non è ‘ancora’ il nostro caso, anzi, ci difenderemo anche con la scuola dell’arte presepiale che presenteremo nei prossimi mesi, e con la candidatura dell’arte presepiale napoletana come patrimonio materiale e immateriale dell’UNESCO. Come dico sempre, San Gregorio Armeno è l’ultima via dove c’è arte, che difende la napoletanità ancora in blocco” – conclude Capuano.