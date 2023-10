Vie del mare, arriva l'abbonamento unico sulla tratta Sorrento-Napoli

Un abbonamento unico per i pendolari che, quotidianamente, utilizzano le vie del mare sulla tratta Sorrento-Napoli e ritorno. Un obiettivo a più riprese richiesto dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nel corso dei vari incontri convocati presso la Prefettura di Napoli, raggiunto oggi grazie alla disponibilità dei vertici delle compagnie di navigazione Alilauro e Nlg.

"Si tratta di un importante risultato, da tempo invocato, per venire incontro alle esigenze di lavoratori e studenti che ogni giorno devono raggiungere Napoli - spiega il sindaco Coppola - In questo modo abbiamo raggiunto un duplice obiettivo: un risparmio economico per i nostri cittadini pendolari che, con un unico abbonamento, potranno utilizzare indifferentemente le corse attuate dalle due società, e un conseguente vantaggio anche in termini di mobilità". Le procedure per l'ottenimento degli abbonamenti, fanno sapere le due società, saranno pubblicate a breve sui rispettivi siti istituzionali, unitamente agli orari in vigore dal 3 novembre prossimo.