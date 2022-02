Video Insigne, parla Checco: "Sono un detenuto. Insigne non si deve vergognare"

Dopo le tante polemiche, parla Checco il ragazzo a cui Lorenzo Insigne ha augurato - in un video che ha fatto il giro dei social - una "presta libertà". L'entourage del capitano del Napoli, in particolare il suo agente Vincenzo Pisacane, dopo la diffusione delle immagini, hanno spiegato che l'augurio di Insigne era per un ragazzo positivo al Covid.

A smentire tale versione, però, ci ha pensato lo stesso destinatario del video che si è sentito "offeso" per l'atteggiamento del calciatore azzurro del quale è un grande fan. Perché? Perché Checco sarebbe effettivamente un detenuto (così come alcuni hanno sempre sostenuto dall'inizio) e non riesce a capire perché Insigne abbia "preso le distanze" dalle sue stesse parole.

"Io e Insigne non abbiamo alcun tipo di rapporto, sono un suo grande tifoso e basta. Mi dispiace che abbia inventato la scusa del Covid. Mi ha dato una grande gioia ricevere quel video e pubblicandolo sui social volevo condividere la mia felicità. Insigne non deve vergognarsi di aver fatto un video saluto ad un detenuto. Ho sbagliato e sto pagando le conseguenze, ma non spaccio né faccio rapine né tantomeno sono in qualche clan", ha detto Checco a Internapoli.

"Quando ho letto certe frasi mi sono sentito zero - ha spiegato - Non siamo animali, siamo persone anche noi. Quando ho visto quel messaggio sembravo un bambino perché per me è stato emozionante. Non vedo l’ora di scontare la mia pena per andare allo stadio ed esultare per un gol del mio idolo Lorenzo Insigne".