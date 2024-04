Benvenuti al Vicolo delle Donne, dove arte e rigenerazione urbana educano al bello | VIDEO e FOTO

Un progetto pionieristico che omaggia donne pionieristiche. È accaduto esattamente questo a Vicoletto Donna Regina, una di quelle strade che si imbocca a Via Duomo, dov’è stato inaugurato il Vicolo delle Donne con i murales realizzati dall’artista napoletana Trisha Palma in cui sono ritratte Rita Levi Montalcini, Matilde Serao, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo e Michela Murgia, cinque donne vissute in secoli diversi che si sono distinte nell’arte, nella scienza e nella letteratura diventando inno di resilienza e simbolo di impegno civile.

I colori vivaci che fanno parte dell’immaginario di Trisha Palma per rappresentare queste icone femminili, esplodono in quel vicoletto che fino a qualche mese fa era in condizioni fatiscenti tanto essere vissuto con disagio dalla gente del posto ed essere evitato, per quanto possibile, dai passanti. Infatti, il Vicolo delle donne rientra in un’operazione molto più ampia di rigenerazione urbana desiderato da Anna Minucci e Andrea Ambrosino di A&M Bookstore e Il Vicolo della Cultura, associazione fondata da Davide D’Errico.

L’iniziativa

Da cinque anni Andrea e Anna di A&M Bookstore si arrovellano il cervello per rendere concreta l’opportunità di rigenerare quella stradina che è accanto alla loro libreria da troppo tempo sporca e abbandonata a sé stessa. Hanno anche in mente di avviare loro le spese iniziali per dare corpo a quest’idea per dare un nuovo vestito a quel vicolo, ma da soli non possono fare un granché.

Tutto cambia quando incontrano Davide D’Errico dell’associazione Il Vicolo della Cultura che porta avanti un progetto anticamorra per rigenerare posti dimenticati attraverso arte ed eco – design. Alcuni mesi a dietro, al Rione Sanità ha dato vita al primo vicolo della cultura per rigenerare una strada dove si trovano due beni confiscati alla Camorra con opere di street art ed edicole Culturali, ossia installazioni a muro che, riprendendo nella forma le più note “Edicole Votive”, consentono ai napoletani di poter donare o prendere gratuitamente libri da leggere, fungendo da vere e proprie biblioteche pubbliche all’aperto.

Perché quindi non ripetere l’operazione anche a Vicoletto Donna Regina creando una strada d’arte interamente dedicata alle donne? Detto fatto.

La coppia di librai e Davide D’Errico collaborano sinergicamente. Come un direttore d’orchestra, D’Errico mette insieme i ‘musicisti’ giusti per bissare in pochi mesi questo modello per rigenerare il fatiscente Vicoletto Donnaregina, prima strada in cui le donne che sono state un faro per la cultura e per la scienza sono protagoniste. Un grido di rivoluzione, la speranza di lanciare un messaggio chiaro, deciso alle bambine, alle donne del domani

La prima a essere chiamata all’appello è l’artista e scenografa Trisha Palma che è stata tra gli artisti volontari a partecipare al progetto di rigenerazione al Rione Sanità con un’opera street art con delle rondini ispirate a Puteca Celidonia che si occupa dei piccoli del Rione Sanità con delle attività artistiche il cui edificio è nel vicolo della cultura.

Lo sguardo passionario di Trisha

Trisha è empatica, appassionata e ha un profondo senso etico. Si diploma in scenografia teatrale cosa che l’aiuta ad avere anche il giusto approccio quando si cimenta nella street art dove sta raccogliendo riscontri felici come i murales che ritraggono Julian Assange e Diego Armando Maradona fatti a Scampia, suo quartiere d’origine.

Con i suoi colori esprime il suo impegno civile, perché come dice lei: “Come non posso dire la mia? Lo esprimo attraverso quello che faccio, perché non bisogna avere paura d’esporsi”.

Anche per questo senza pensarci si buttata a capofitto lavorando intensamente per quasi un mese alla realizzazione dei murales in cui ci sono tutte donne che stima e ammira che attraversando le epoche sono state uniche e, parafrasando Michela Murgia, non sono mai state zitte. Frida, Artemisia, Michela, Matilde e Rita, sono tutte donne che lei e i ragazzi coinvolti nella rigenerazione di Vicolo delle Donne hanno scelto, anche se confessa che le sue preferite sono la Gentileschi e la Serao proprio per il valore che hanno rappresentato nei loro rispettivi.

Quando noi di NapoliTODAY incontriamo Trisha a Vicoletto Donna Regina per guidarci è contenta del rumore che si sta creando attorno a quel vicolo dove in tanti vengono a vedere le sue opere, alcuni dei quali sono anche dei turisti. Mentre siamo lì non manca un via vai di gente che si fanno selfie. E’ contenta perché a suo modo sente di aver contribuito a fare qualcosa di prezioso a quel quartiere che anni fa da studentessa attraversava tutti i giorni per seguire le lezioni rammaricandosi di vederlo in quelle condizioni.

È giustamente orgogliosa di questo anche perché è come se avesse restituito quella strada alle persone che vivono nel quartiere e che ormai la conoscono bene. Mentre facciamo l’intervista la salutano tutti e anche loro l’hanno aiutata in quelle settimane di lavoro con una chiacchiera durante un break o permettendosi di appoggiarsi da loro come il signor Antonino che ha una piccola bottega di falegnameria che ormai è diventato amica di Trisha. Proprio lui ci racconta quanto l’intervento di rigenerazione fatto da Trisha, dai ragazzi di A&M bookstore e dell’associazione Vicolo della cultura sia stato fondamentale anche per loro. Anche chi vive a Vicolo Donnaregina e nei dintorni ci tiene a tenerlo in ordine, pulito, dove neanche una carta viene gettata per errore. Quella strada ormai è un gioiellino e nessuno deve permettersi di rovinarla o sporcarla. Anzi tutte le persone che abitano dei dintorni o ci lavorano spero che la stessa operazione dia fatta anche sul muro di fronte e se ciò dovesse accadere trovando i fondi necessari per poterlo permettere, Trisha sarebbe in prima linea con i suoi pennelli.

Il book crossing e la manutenzione di A&M bookstore

A prendersi cura quotidianamente delle opere sono Andrea e Anna della libreria. Sono loro a finanziare le luci che illuminano la sera i murales. A loro chiedono informazioni e sono sempre loro a occuparsi della gestione del bookcrossing con i libri che si trovano all’interno delle mini edicole realizzate dalla Graphic Artist Giulia Pagano. In queste bacheche affisse accanto ai murales creati sono sistemati dei libri che le persone donano lì per chi pur avendo voglia di leggere non può permetterselo.

A tal proposito, Andrea Ambrosino e Anna Minucci fanno un appello a venire in libreria per lasciare i libri che non leggono più o creare un sistema di libro sospeso per aggiungerli di volta in volta nelle bacheche affinché ci sia sempre un continuo e vasto rifornimento di libri al Vicolo delle donne.

Accanto a A&M bookstore e all’associazione Vicolo della cultura, a sostenere l’iniziativa ci sono Flixbus, Brand Salad e Pred oltre al patrocinio del Comune di Napoli e del Museo Diocesano.

La speranza che dopo Vicolo delle donne, ci siano altri vicoletti d’arte dove poi le realtà del posto come A&M bookstore se ne curino, perché per citare lo slogan di Vicolo della cultura: ‘Il mondo cambia un vicoletto alla volta’.