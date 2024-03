Voragine in via Morghen, nuovo dispositivo di traffico al Vomero

Con l'ordinanza numero 9 del 1° marzo 2024, il Comune di Napoli ha istituito un nuovo dispositivo di traffico al Vomero per la voragine in via Morghen.

Nel dettaglio il dispositivo prevede di:

A) Istituire, in via R. Morghen, dal civico n°36 fino alla confluenza con via G. Bonito, il divieto di transito veicolare.



B) Revocare, fino ad eliminato pericolo, in via R. Morghen, nel tratto compreso tra il civico n°36 e la confluenza con via D. Cimarosa, sul lato sinistro in direzione di via D. Cimarosa, l'area riservata alla sosta a tariffa oraria senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta (stalli riservati a ciclomotori, motocicli, carico e scarico merci, ecc. ..).



C) Revocare, fino ad eliminato pericolo, in via D. Cimarosa, dalla confluenza con via R. Morghen fino alla confluenza con via Francesco Paolo Michetti, su ambo i lati, l'area riservata alla sosta a tariffa oraria senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta (stalli riservati a ciclomotori, motocicli, carico e scarico merci, ecc. ..).



D) Istituire, fino ad eliminato pericolo, in via R. Morghen, nel tratto compreso tra il civico n°36 e la confluenza con via D. Cimarosa, sul lato sinistro in direzione di via Cimarosa, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, consentendo il transito veicolare a doppio senso di circolazione nel medesimo tratto.



E) Istituire, fino ad eliminato pericolo, in via D. Cimarosa, dalla confluenza con via R. Morghen fino alla confluenza con via Francesco Paolo Michetti, su ambo i lati, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, consentendo il transito veicolare a doppio senso di circolazione nel medesimo tratto.



F) Vietare, da via A. Scarlatti, in corrispondenza dei civici 93 e 84 e in direzione via R. Morghen, il transito a autobus turistici, a mezzi pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e/o superiori a 7 mt.

"Come richiesto dalla Municipalità 5, è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Morghen nel tratto tra via Scarlatti e via Cimarosa (davanti al Carrefour). Volevo ringraziare il servizio strade con l'ing. Fusco, l'ufficio tecnico municipale con l'arch. Pagliano e la polizia municipale con il Maggiore Del Gaudio, per aver subito accolto ed attuato la richiesta della municipalità. In particolare un ringraziamento va ai nuovi dipendenti del nostro ufficio tecnico, l'ing. Nardi, l'arch. Frattino e l'arch. Conte, che nel pomeriggio di venerdì si sono prodigati affinché venisse apposta la segnaletica utile a integrare il dispositivo di traffico. I nuovi dipendenti assegnati alle municipalità dall'amministrazione Manfredi sono stati una importante boccata di ossigeno per le municipalità", scrive sui social la presidente della V Municipalità di Napoli Arenella Vomero, Clementina Cozzolino.