Via Manzoni riaperta: Abc ha completato i lavori

Torna normale la circolazione su via Manzoni. La corsia che portava verso il Vomero era stata interdetta dallo scorso 16 gennaio, quando aveva ceduto il canale fognario a causa dell'innesto di una condotta privata nel canale principale. Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, ha concluso i lavori nel pomeriggio di oggi e riconsegnato il tratto stradale a Palazzo San Giacomo che ha provveduto alla riapertura.

Nell'effettuare l'intervento, i tecnici Abc - rende noto l'azienda - si sono imbattuti in "ulteriori anomalie funzionali e strutturali" causate da un altro condominio privato sempre in via Manzoni. Di conseguenza, in via precauzionale e per scongiurare che queste ulteriori anomalie potessero innescare altri danni futuri, Abc ha provveduto a pulizia, rifunzionalizzazione, riparazione e messa in sicurezza anche di quest'altra immissione privata, lavorando con personale dall'interno del collettore fognario.

L'azienda in una nota sottolinea che l'intero intervento in via Manzoni si è svolto senza che venisse mai stata interrotta la fornitura d'acqua alla zona. I tecnici e l'impresa hanno lavorato, infatti, realizzando un sistema di bypass proprio per evitare di dover staccare l'erogazione idrica.

Al termine dei lavori è stato anche ripristinato il manto stradale, che comunque verrà, tra alcuni giorni, integrato con un ulteriore strato di asfalto come finitura conclusiva.