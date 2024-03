Via Duomo, dispositivo di circolazione temporaneo per ragioni di tutela della pubblica incolumità

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in via Duomo per ragioni di tutela della pubblica incolumità che sarà in vigore fino a cessato pericolo.

Il servizio di Protezione Civile lo scorso 5 marzo, a seguito di una segnalazione da parte del Servizio Polizia Locale, il giorno 04/03/2024 è intervenuto in via Duomo altezza civ. 288A/piazza Museo Filangieri, riscontrando un ampio e profondo avvallamento della sede stradale in prossimità di vari sottoservizi, da cui si rileva concreto pericolo per persone determinate; con la medesima nota il citato servizio ha rappresentato che è stata interessata la società ABC Napoli e la TIM per le verifiche sui rispettivi sottoservizi, e che, nelle more delle verifiche, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto, determinando la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Duomo/piazza Museo Filangieri all’altezza del civ. 288A, in direzione corso Umberto I.

Nel dettaglio, nell'ambito del dispositivo:

A) È consentito, in deroga ai divieti di accesso esistenti, il libero passaggio attraverso il varco ZTL Duomo, nel tratto compreso tra piazza Museo Filangieri e via Foria, in direzione via Foria.



B) È istituito:

a) il divieto di transito veicolare in via Duomo, nel tratto compreso tra piazza Museo Filangieri e via Lucrezia D’Alagno (esclusa);

b) per i conducenti dei veicoli circolanti in via San Biagio dei Librai, all’atto di immettersi su via Duomo, l’obbligo di svolta a sinistra su via Duomo, in direzione via Foria, eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli dei possessori di posto auto fuori carreggiata che accedono a passi carrai autorizzati;

c) per i conducenti dei veicoli circolanti in via Vicaria Vecchia, all’atto di immettersi su via Duomo, l’obbligo di svolta a destra su via Duomo, in direzione via Foria, eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli dei possessori di posto auto fuori carreggiata che accedono a passi carrai autorizzati.