Via Duomo, via al nuovo dispositivo di traffico in vigore fino al 19 agosto

Tutte le variazioni nel tratto compreso tra via Foria e via Settembrini

Entra in vigore oggi, lunedì 21 giugno, e fino al 19 agosto 2021, un particolare dispositivo di traffico per lavori sul tratto di strada di via Duomo compreso tra via Foria e via Settembrini.

Nel dettaglio, nel tratto di strada in questione, è prevista:

- la sospensione del senso unico di circolazione

- l'istituzione della seguente disciplina viabilistica:

1. la suddivisione della carreggiata in due corsie di larghezza di 2,75 metri, transitate con direzione di marcia contrapposte, separate da una striscia continua di mezzeria;

2. il limite massimo di velocità di 30 km/h;

3. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata;

4. il divieto di transito veicolare sulla corsia con direzione di marcia via Foria – via Settembrini eccetto i residenti in via Maria Longo e via Settembrini, dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, dei veicoli delle Forze dell’Ordine, dei veicoli dell’ASIA impegnati nella raccolta dei rifiuti su via Settembrini e via M.aria Longo, dei mezzi impegnati nel servizio di fornitura e/o carico merci alle attività commerciali esistenti sulle due richiamate strade;

5. il divieto di transito veicolare sulla corsia con direzione di marcia via Foria – via Settembrini di mezzi aventi massa superiore a 3,5 tonnellate.