Lavori in via della Maddalena, dispositivo temporaneo di traffico fino ad agosto

Dureranno circa 150 giorni i lavori di pavimentazione di via della Maddalena tra piazza Enrico De Nicola e via Francesco Saverio Siniscalchi, già vico II Duchesca.

Per questo motivo il Comune di Napoli, con un'ordinanza dirigenziale, ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo fino al prossimo 11 agosto.

Nel dettaglio vengono istituiti:

a) in via della Maddalena nel tratto tra piazza Enrico De Nicola e via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca con l'eccezione dei mezzi di impresa

1. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;

2. il divieto di transito veicolare;

b) in vico VII Duchesca nel tratto tra via Alessandro Poerio e via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca in direzione di quest'ultima

1. il senso unico di marcia in direzione di via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca;

2. obbligo di svolta a destra all'incrocio con via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca;

c) in vico VII Duchesca nel tratto tra via Pasquale Stanislao Mancini e via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca in direzione di quest'ultima

1. il senso unico di marcia in direzione di via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca;

2. obbligo di svolta a sinistra all'incrocio con via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca;

d) in via Francesco Saverio Siniscalchi già vico II Duchesca nel tratto tra vico VII Duchesca e via della Maddalena

1. il senso unico di marcia in direzione di via della Maddalena;

2. divieto di transito ai veicoli di massa superiore alle 3,5 t;

3. divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 m.