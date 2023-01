Perdita idrica nella zona ospedaliera, via De Amicis riaprirà interamente in giornata

Riaprirà interamente in giornata via Tommaso De Amicis, la strada nella zona ospedaliera di Napoli interessata giovedì da una grossa perdita idrica. I tecnici di Abc hanno lavorato sul posto per tutta la notte.

A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione è stato questa mattina l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza: "Via Tommaso De Amicis. Lavori di notte, cavità riempita e mezza carreggiata aperta. Un grande sforzo da parte di ABC, grazie. Per aprire tutta la strada è necessario riasfaltare e si potrà fare solo in mattinata", scrive l'assessore su Facebook.